Українські спецслужби викрили масштабну схему розкрадання понад 70% коштів, які передбачалися на закупівлю блакитного палива. Фактично, мова йде про привласнення грошей звичайних українців, які оплачували комунальні платежі.

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Деталі справи

За даними слідства, до злочинної схеми причетні підсанкційний олігарх Дмитро Фірташ і топменеджмент підконтрольних йому компаній Олексій Тютюнник. До слова, останній очолює "Регіональну Газову Компанію" (РГК), яка фактично управляє 20 міськ- та облгазами, що становить 70% всіх газорозподільних мереж України.

Словом, лише протягом 2021 року незаконна діяльність фігурантів завдала державі збитків у понад 4,2 мільярда гривень. При цьому загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, протягом 2016 – 2022 років може становити понад 18 мільярдів гривень.

Записи телефонних розмов Фірташа: дивіться відео

В СБУ пояснили, що схема розкрадання полягала у тому, що облгази, підконтрольні Фірташу, "купували" паливо у підконтрольної йому ж компанії. Але в реальності отримували не більше 30% від проплаченого обсягу газу.

Дефіцит, який утворювався через цю махінацію, покривали за рахунок блакитного палива, що знаходилось у державній власності – облгази просто відбирали "недоотримане" паливо із газотранспортної системи України.

При цьому державі за це майже не платили, посилаючись на "відсутність коштів". За наявними даними, облгази Фірташа сплатили державному оператору української ГТС в середньому 30% від загальної вартості відібраного газу.

У подальшому фігуранти виводили гроші у тінь через мережу підконтрольних олігарху комерційних структур. Із року в рік вони нарощували завдані для держави збитки. У межах кримінального провадження правоохоронці провели обшуки в офісах та за місцями проживання організаторів злочинної схеми.

Тож, на підставі зібраних доказів Фірташу, двом керівникам ТОВ "РГК", керівнику ТОВ "Йе Енергія" і п'ятьом очільникам облгазів повідомлено про підозри: