Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну олігархи мають залишатися в державі та максимально допомагати їй всім, чим можуть. Він розповів про поведінку таких людей у лютому 2022 року.
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Що відбувалося в лютому
За словами Данілова, деякі олігархи після зустрічі з Володимиром Зеленським 23 лютого сіли на свої літаки та покинули територію нашої країни. Зараз вони перебувають у Сардинії, Монако та інших місцях, де їм зручно. Він додав, що є люди, які залишилися в Україні, однак не став називати їхні імена.
Секретар РНБО згадав випадок з неназваним олігархом. Він стався 25 лютого.
Ввечері мені телефонує керівник одного з наших військово-оборонних підприємств і каже: "Мячеславович, у нас біда. Один з олігархів закрив свій завод",
– сказав Данілов.
За його словами, це було в перші дні війни в одному з промислових районів. Від нього залежить спроможність України виробляти певну продукцію для ураження росіян.
Вночі Данілов знайшов телефон відповідної особи й провів з нею коротку й дуже жорстку розмову стосовно наслідків. Він пояснив, що завод має запрацювати наступного дня, "і це відбулося".
Інші новини про олігархів
- Нагадаємо, в Україні хочуть ухвалити закон про олігархів. Не так давно Міністр юстиції Денис Малюська назвав його імплементацію умовою для початку перемовин про вступ України до ЄС. Однак Венеційська комісія рекомендувала Києву відтермінувати її з огляду на війну. Адже бойові дії істотно змінюють баланс сил в країні та зменшують олігархічний вплив.
- Раніше заступник голови Офісу Президента Андрій Смирнов прокоментував ідею створення реєстру олігархів в Україні. За його словами, зараз це не на часі, бо під час війни складно визначати олігархів через те, що великий бізнес теж втратив активи внаслідок російського вторгнення.