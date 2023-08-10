Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну олігархи мають залишатися в державі та максимально допомагати їй всім, чим можуть. Він розповів про поведінку таких людей у лютому 2022 року.

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Що відбувалося в лютому

За словами Данілова, деякі олігархи після зустрічі з Володимиром Зеленським 23 лютого сіли на свої літаки та покинули територію нашої країни. Зараз вони перебувають у Сардинії, Монако та інших місцях, де їм зручно. Він додав, що є люди, які залишилися в Україні, однак не став називати їхні імена.

Секретар РНБО згадав випадок з неназваним олігархом. Він стався 25 лютого.

Ввечері мені телефонує керівник одного з наших військово-оборонних підприємств і каже: "Мячеславович, у нас біда. Один з олігархів закрив свій завод",

– сказав Данілов.

За його словами, це було в перші дні війни в одному з промислових районів. Від нього залежить спроможність України виробляти певну продукцію для ураження росіян.

Вночі Данілов знайшов телефон відповідної особи й провів з нею коротку й дуже жорстку розмову стосовно наслідків. Він пояснив, що завод має запрацювати наступного дня, "і це відбулося".

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