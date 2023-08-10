Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что во время полномасштабного вторжения России в Украину олигархи должны оставаться в государстве и максимально помогать ему всем, чем могут. Он рассказал о поведении таких людей в феврале 2022 года.
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Что происходило в феврале
По словам Данилова, некоторые олигархи после встречи с Владимиром Зеленским 23 февраля сели на свои самолеты и покинули территорию нашей страны. Сейчас они находятся в Сардинии, Монако и в других местах, где им удобно. Он добавил, что есть оставшиеся в Украине люди, однако не стал называть их имена.
Секретарь СНБО упомянул случай с неназванным олигархом. Он произошел 25 февраля.
Вечером мне звонит по телефону руководитель одного из наших военно-оборонных предприятий и говорит: "Мячеславович, у нас беда. Один из олигархов закрыл свой завод",
– сказал Данилов.
По его словам, это было в первые дни войны в одном из промышленных районов. От него зависит возможность Украины производить определенную продукцию для поражения россиян.
Ночью Данилов нашел телефон соответствующего лица и провел с ним короткий и очень жесткий разговор по поводу последствий. Он пояснил, что завод должен заработать на следующий день, "и это произошло".
Другие новости об олигархах
- Напомним, в Украине хотят принять закон об олигархах. Недавно Министр юстиции Денис Малюска назвал его имплементацию условием для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Однако Венецианская комиссия рекомендовала Киеву отсрочить ее с учетом войны. Ведь боевые действия существенно изменяют баланс сил в стране и сокращают олигархическое влияние.
- Ранее заместитель главы Офиса Президента Андрей Смирнов прокомментировал идею создания реестра олигархов в Украине. По его словам, сейчас это не ко времени, потому что во время войны сложно определять олигархов из-за того, что крупный бизнес тоже потерял активы в результате российского вторжения.