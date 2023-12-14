Об обысках в Испании у экс-чиновника Государственное бюро расследований сообщило сегодня, 14 декабря. Фамилию военного ведомство не отмечает. Можно предположить, что говорится о Евгении Борисове, ранее занимавшем этот пост.

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Обыски виллы в Испании бывшего военкома

В этом году, 13 декабря, на основании отправленного Государственным бюро расследований запроса о международной правовой помощи, Национальной Полицией Королевства Испания, с участием работников Главного следственного управления ГБР, провели обыски в приобретенной родственниками военкомата виллы и офисного помещения.

В ходе обысков изъяли документы, удостоверяющие право владения и распоряжения вышеуказанным имуществом членами его семьи.

На основании собранных доказательств и запроса ДБР компетентным органом Королевства Испания был наложен арест на эти виллу и офисное помещение.

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ДБР выразило благодарность работникам Национальной полиции и Генеральной прокуратуры Королевства Испания за оперативное выполнение задач в рамках международного сотрудничества и сотрудничество в сфере борьбы с коррупцией и другими преступлениями.

Расследование против одесского военкома

ДБР задержало одесского чиновника еще в июле 2023 года. Впоследствии суд поместил военнослужащих под стражу. В тот же месяц мужчину уволили с военной службы.

В ходе расследования помимо прочего установлено, что мужчина приобрел два объекта недвижимости в городе Марбелья провинции Малага Королевства Испания.

В ведомстве отмечают, что в декабре 2022 года мужчина организовал покупку на имя своей матери дома стоимостью более 4 миллионов евро, общей площадью 857 квадратных метров на земельном участке 1530 квадратных метров.

Также, во владение экс-чиновника входит приобретенное вместе со своей супругой в феврале 2023 года офисное помещение стоимостью более 500 тысяч евро общей площадью 223,9 квадратных метров.

Подозрения в отношении эксчиновника

ДБР напомнило, что бывшего военкома подозревают:

в приобретении лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, активов, стоимость которых более чем на 6500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы;

в неявке своевременно на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенное в условиях военного положения;

в организации легализации средств, полученных преступным путём;

в превышении служебных полномочий и предоставление незаконных указаний подчиненным сотрудникам о необходимости положительного решения вопроса об избегании от призыва в ряды Вооруженных Сил Украины определенным им лицам за денежное вознаграждение;

в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Согласно материалам расследования ДБР суд наложил арест на имущество, деньги и банковские счета эксначальника Одесского областного ТЦК и СП и членов его семьи.

Что ранее арестовали у военкома

Государственное бюро расследований отметило список арестованного имущества мужчины. В этот список входят:

земельные участки общей площадью более 2 гектаров в Одесской области;

два дома в Одессе общей площадью более 420 квадратных метров;

домовладение в Одессе площадью 78,5 гектара;

две квартиры и 1/3 квартиры в Одессе;

автомобиль Toyota Land Cruiser 2023 года выпуска;

автомобиль Mercedes-Benz G 63 AMG 2022 года выпуска;

автомобиль Mercedes-Benz EQV 2022 года выпуска;

автомобиль Mercedes-Benz GLE 400 2021;

автомобиль Porsche Macan GTS 2016 года выпуска;

автомобиль Audi A6 1999 года выпуска и прочее.

Продолжаются другие следственные действия, направленные на сбор доказательств в уголовном производстве.

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