В субботу, 22 июля, ему вручили подозрение. После этого военком принимал все меры, чтобы уйти от следствия.

Важно Сын скандального одесского военкома Евгения Борисова работает в СБУ

Подозреваемый был задержан в Киеве

Сотрудники ГБР совместно с прокурорами Офиса генпрокурора задержали бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Киеве после двух дней розыска. Правоохранители подчеркнули, что Борисов использовал разные способы конспирологии, чтобы скрываться от следствия – менял номера телефонов, автомобилей, местонахождение и т.д.

Два дня продолжались активные поиски и, с остальными, в результате комплексных оперативно-следственных мероприятий он был обнаружен и задержан в Киеве,

– сообщили в ГБР.

Учитывая все попытки бывшего военкома Борисова укрыться от правосудия, работники ГБР будут просить суд оставить его под стражей без возможности внесения залога.

Борисова задержали в Киеве – больше фото в галерее