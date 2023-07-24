В субботу, 22 июля, ему вручили подозрение. После этого военком принимал все меры, чтобы уйти от следствия.
Важно Сын скандального одесского военкома Евгения Борисова работает в СБУ
Подозреваемый был задержан в Киеве
Сотрудники ГБР совместно с прокурорами Офиса генпрокурора задержали бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Киеве после двух дней розыска. Правоохранители подчеркнули, что Борисов использовал разные способы конспирологии, чтобы скрываться от следствия – менял номера телефонов, автомобилей, местонахождение и т.д.
Два дня продолжались активные поиски и, с остальными, в результате комплексных оперативно-следственных мероприятий он был обнаружен и задержан в Киеве,
– сообщили в ГБР.
Учитывая все попытки бывшего военкома Борисова укрыться от правосудия, работники ГБР будут просить суд оставить его под стражей без возможности внесения залога.
Борисова задержали в Киеве – больше фото в галерее