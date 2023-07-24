У суботу, 22 липня, йому вручили підозру. Після цього воєнком уживав усіх заходів, аби втекти від слідства.

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Підозрюваного затримали у Києві

Працівники ДБР спільно з прокурорами Офісу генпрокурора затримали колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Києві після двох днів розшуку. Правоохоронці наголосили, що Борисов використовував різні способи конспірології, аби переховуватися від слідства – змінював номери телефонів, автомобілів, місце розташування тощо.

Два дні тривали активні пошуки й, з рештою, в результаті комплексних оперативно-слідчих заходів його було виявлено та затримано у Києві,

– повідомили у ДБР.

Враховуючи усі намагання колишнього воєнкома Борисова сховатися від правосуддя, працівники ДБР проситимуть суд залишити його під вартою без можливості внесення застави.

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