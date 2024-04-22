Многие военные говорят, что даже в случае возвращения захваченных земель, борьба не завершится, ведь под боком у Украины всегда будет такой агрессивный сосед как Россия, которая никогда не откажется от своих имперских амбиций.

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Конец войны

Впрочем, по мнению главы ГУР, именно с выходом Сил обороны на границы 1991 года можно будет говорить о конце войны. Буданов признал, что ситуация на границе будет оставаться напряженной. Однако фактически война закончится.

Разведчик отмечает, что, конечно, противник еще будет осуществлять попытки уничтожить нас.

Поэтому этот конфликт перманентно будет появляться, затихать, снова появляться и так далее. Посмотрите на нашу историю. Мы с Российской Федерацией, Российской империей, Московским царством и тому подобное всю жизнь то миримся, то воюем. Мы не сможем изменить ход истории в будущем,

– объяснил свое мнение Буданов.

Что еще сказал Буданов