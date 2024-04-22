Глава ГУР признал, что за последнее время оккупанты все же имели реальное достижение. Правда, пока только одно.

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Успех оккупантов

По словам Буданова, россияне были успешными в Авдеевке.

Это надо признать. Это факт. Они это смогли. Все остальное – ну, пока рано об этом говорить,

– подчеркнул разведчик.

Кроме того, захватчики усилили атаки на энергетические объекты Украины. Впрочем, нашим защитникам удалось установить паритет благодаря зеркальным ударам по критической и военной инфраструктуре страны – агрессора.

В то же время Буданов подчеркнул, что такие взаимные удары не решат вопрос войны.

Пока человек с флагом не зайдет на территорию – ничего не изменится. Хоть ты миллион дронов туда отправь, хоть сто тысяч артиллерийских снарядов туда положи – пока человек не зайдет, ничего не будет,

– заявил глава ГУР.

Напомним, что в ночь на 20 апреля в 8 областях России произошел "хлопок" на ряде объектов энергетики. Как сообщили источники 24 Канала, это была совместная операция СБУ, ГУР и ССО ВСУ. Благодаря беспилотникам было поражено как минимум три электроподстанции и база хранения горючего. На месте попаданий занялись пожары. Под ударом оказалась энергетическая инфраструктура, которая питает объекты российского ВПК. В минобороны России заявили об атаке более 50 дронов.

Ближайшие месяцы Украине будет сложно

В интервью BBC Кирилл Буданов также предположил, какой может быть ситуация в ближайшее время. Он отметил, что нелегкие времена наступят для Украины с середины мая – начала июня.

По словам разведчика, россияне будут использовать комплексный подход. Оккупанты будут давить всюду. Речь идет как о фронте, так и о внутренне-политической ситуации.

В то же время чиновник заверил, что "армагеддон не произойдет".

Отметим, что по данным разведки, Россия готовит масштабное наступление на начало июня. К этому времени страна – агрессор стремится мобилизовать 300 тысяч солдат.

В Институте изучения войны считают, что украинцы смогут остановить вражеское наступление, если помощь от США поступит вовремя.