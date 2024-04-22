Очільник ГУР визнав, що за останній час окупанти все ж мали реальне досягнення. Щоправда, наразі лише одне.

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Успіх окупантів

За словами Буданова, росіяни були успішними в Авдіївці.

Це треба визнати. Це факт. Вони це змогли. Все інше – ну, поки зарано про це говорити,

– наголосив розвідник.

Крім того, загарбники посилили атаки на енергетичні об'єкти України. Втім, нашим захисникам вдалося встановити паритет завдяки дзеркальним ударам по критичній та військовій інфраструктурі країни – агресорки.

Водночас Буданов підкреслив, що такі взаємні удари не вирішать питання війни.

Поки людина з прапором не зайде на територію – нічого не зміниться. Хоч ти мільйон дронів туди відправ, хоч сто тисяч артилерійських снарядів туди поклади – допоки людина не зайде, нічого не буде,

– заявив голова ГУР.

Нагадаємо, що у ніч проти 20 квітня у 8 областях Росії сталася "бавовна" на низці об'єктів енергетики. Як повідомили джерела 24 Каналу, це була спільна операція СБУ, ГУР і ССО ЗСУ. Завдяки безпілотникам було уражено як мінімум три електропідстанції та база зберігання пального. На місці влучань зайнялися пожежі. Під ударом опинилася енергетична інфраструктура, яка живить об‘єкти російського ВПК. У міноборони Росії заявили про атаку понад 50 дронів.

Найближчі місяці Україні буде складно

В інтерв'ю BBC Кирило Буданов також припустив, якою може бути ситуація найближчим часом. Він наголосив, що нелегкі часи настануть для України з середини травня – початку червня.

За словами розвідника, росіяни будуть використовувати комплексний підхід. Окупанти тиснутимуть усюди. Йдеться як про фронт, так і про внутрішньо-політичну ситуацію.

Водночас посадовець запевнив, що "армагеддон не відбудеться".

Зазначимо, що за даними розвідки, Росія готує масштабний наступ на початок червня. До цього часу країна – агресорка прагне мобілізувати 300 тисяч солдатів.

В Інституті вивчення війни вважають, що українці зможуть спинити ворожий наступ, якщо допомога від США надійде вчасно.