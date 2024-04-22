Україна розглядає можливість залучення засуджених до оборонних завдань, створюючи для них окремі підрозділи. Про це повідомив Денис Малюська, акцентуючи на добровільності та специфіці служби цих осіб, – інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.

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Добровільна мобілізація засуджених

Ініціатива, який зараз перебуває на розгляді у Верховній Раді, передбачає, що засуджені зможуть виконувати невоєнізовані завдання, такі як будівництво оборонних споруд.

Законодавство містить певні гарантії, які забезпечать, щоб імплементація закону була ефективною. Зокрема, це не тільки добровільна, тобто контрактна форма служби, але і створення окремих підрозділів, там де будуть служити ті, хто був звільнений з місць позбавлення волі,

– зазначив посадовець.

Міністр юстиції акцентував, що такі підрозділи зможуть ефективно допомагати українській армії, займаючись інженерними та фортифікаційними роботами, що є важливою частиною оборонної діяльності.

Він запевнив, що відповідні засуджені, якщо вони захочуть захищати країну, поїдуть саме на передову, а не в "ужгородський котел" – тобто служитимуть на відносно безпечній території в тилу.

Зверніть увагу! Вочевидь, відповідна ініціатива дозволить не лише залучити додаткові ресурси до оборони країни, але й надати засудженим можливість відновити свій статус у суспільстві через службу державі.

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