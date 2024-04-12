Про це в ефірі "Ми Україна" заявила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк. Вона зазначила, що відповідну пропозицію зробив антикорупційний комітет Верховної Ради України.

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Хочуть, щоб корупціонери служили за згодою

За словами Олени Шуляк, відповідні правки можуть з'явитися до другого читання. Вона зауважила, що основними органами влади, які допомагали та були активно залученими у написання відповідного законопроєкту, були Міністерство юстиції, Міністерство оборони та Генеральний штаб.

Тому є відповідна статистика – це тисячі засуджених, які в разі добровільної згоди зможуть долучитися до оборони країни. Зараз є пропозиція від антикорупційного комітету стосовно того, чи зможуть корупціонери за згодою служити і бути мобілізованими,

– зазначила Шуляк.

Нагадаймо, що 11 квітня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про мобілізацію. За нього віддали свої голоси 283 народні обранці. Нагадаймо, як тепер мають вручати повістки.

Як тепер вручатимуть повістки