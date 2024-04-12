Об этом в эфире "Мы Украина" заявила председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк. Она отметила, что соответствующее предложение сделал антикоррупционный комитет Верховной Рады Украины.
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Хотят, чтобы коррупционеры служили по согласию
По словам Елены Шуляк, соответствующие правки могут появиться ко второму чтению. Она отметила, что основными органами власти, которые помогали и были активно вовлечены в написание соответствующего законопроекта, были Министерство юстиции, Министерство обороны и Генеральный штаб.
Поэтому есть соответствующая статистика – это тысячи осужденных, которые в случае добровольного согласия смогут присоединиться к обороне страны. Сейчас есть предложение от антикоррупционного комитета относительно того, смогут ли коррупционеры по согласию служить и быть мобилизованными,
– отметила Шуляк.
Напомним, что 11 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о мобилизации. За него отдали свои голоса 283 народных избранника. Напомним, как теперь должны вручать повестки.
Как теперь будут вручать повестки
- Обратим внимание, что просто вручить бумажку посреди улицы нельзя. Так, в повестке обязательно должны указать цель вызова, место, день и время явки военнообязанного в ТЦК и СП.
- Вместе с тем, человек, которому вручают повестку, имеет право требовать от представителей ТЦК назвать их фамилии, имя и отчество, должность, а также показать свои служебные удостоверения. И они обязаны выполнить соответствующее требование.
- Также закон вводит фото- и видеофиксацию проверки документов и вручения повестки. В то же время эти требования вступают в силу через 3 месяца после публикации соответствующего закона.
- Военнообязанный после вручения повестки имеет право не прийти в ТЦК и СП по уважительным причинам. Но подтвердить их нужно будет документально.
- Не явиться в Территориальный центр комплектации могут помешать разве болезнь, непреодолимые обстоятельства вроде стихийного бедствия или ракетного удара. Правда, точно неизвестно, где брать справку о стихийном бедствии или обстреле.