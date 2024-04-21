Міністр юстиції Денис Малюська заявив про розробку нових обмежень для осіб, які уникають служби на фронті. Також, за його словами, держава планує створити умови, при яких бажання захищати країну буде вигіднішим, ніж уникнення цього обов'язку. Про це інформує 24 Канал з посиланням на телемарафон.

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Нові обмеження й стимули на підході

За словами посадовця, Кабмін працює над тим, щоб усі, хто готовий стати на захист України, відчували підтримку держави. А ті, хто ухиляється, повинні відчувати певні обмеження.

Малюська також наголосив, що уряд прагне забезпечити ефективну роботу Територіальних центрів комплектування (ТЦК) та інших структур, відповідальних за обороноспроможність країни.

Ми вже давно готуємо ТЦК та ЗСУ до нових викликів, зокрема, прем'єр-міністр давав доручення Міноборони організувати роботу ТЦК цілодобово. У мене немає сумнівів, що робота буде забезпечена належним чином,

– додав міністр.

Зверніть увагу! Статті 17 та 65 Конституції України передбачають, що захист держави, а також забезпечення її безпеки є найважливішими функціями всього українського народу. Логічно, що порушення цих положень має мати наслідки для відповідних осіб, як і порушення будь-яких інших законодавчих норм.

Прийняли новий закон про мобілізацію

Декілька тижнів тому президент України підписав законопроєкт про мобілізацію. Перед тим Верховна Рада проголосувала за документ в другому читанні. Він набуде чинності 18 травня 2024 року.

Ініціатива передбачає, що чоловіки віком від 18 до 60 років мають звернутися до ТЦК для оновлення своїх даних. Водночас деякі категорії громадян, зокрема студенти, можуть сподіватися на відстрочку.

Крім того, певні положення зобов'язують всіх військовозобов'язаних носити при собі військово-облікові документи та пред'являти їх на вимогу представників ТЦК.

Для тих, хто ухиляється від служби, уже передбачені обмеження щодо керування транспортними засобами та отримання за кордоном консульських послуг. Однак, як зрозуміло зі свіжої заяви міністра юстиції, нові обмеження й стимули – на підході.