Министр юстиции Денис Малюська заявил о разработке новых ограничений для лиц, которые избегают службы на фронте. Также, по его словам, государство планирует создать условия, при которых желание защищать страну будет выгоднее, чем избежание этой обязанности. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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Новые ограничения и стимулы на подходе

По словам чиновника, Кабмин работает над тем, чтобы все, кто готов стать на защиту Украины, чувствовали поддержку государства. А те, кто уклоняется, должны чувствовать определенные ограничения.

Малюська также отметил, что правительство стремится обеспечить эффективную работу Территориальных центров комплектования (ТЦК) и других структур, ответственных за обороноспособность страны.

Мы уже давно готовим ТЦК и ВСУ к новым вызовам, в частности, премьер-министр давал поручение Минобороны организовать работу ТЦК круглосуточно. У меня нет сомнений, что работа будет обеспечена должным образом,

– добавил министр.

Обратите внимание! Статьи 17 и 65 Конституции Украины предусматривают, что защита государства, а также обеспечение его безопасности являются важнейшими функциями всего украинского народа. Логично, что нарушение этих положений должно иметь последствия для соответствующих лиц, как и нарушение любых других законодательных норм.

Приняли новый закон о мобилизации

Несколько недель назад президент Украины подписал законопроект о мобилизации. Перед тем Верховная Рада проголосовала за документ во втором чтении. Он вступит в силу 18 мая 2024 года.

Инициатива предусматривает, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обратиться в ТЦК для обновления своих данных. В то же время некоторые категории граждан, в частности студенты, могут надеяться на отсрочку.

Кроме того, определенные положения обязывают всех военнообязанных носить при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию представителей ТЦК.

Для тех, кто уклоняется от службы, уже предусмотрены ограничения по управлению транспортными средствами и получения за рубежом консульских услуг. Однако, как понятно из свежего заявления министра юстиции, новые ограничения и стимулы – на подходе.