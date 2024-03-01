Также разведка имеет имена тех людей, которые находятся в Украине как объекты влияния. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

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ГУР назвала участников вражеской операции "Майдан-3"

По словам представителя ГУР, в этом списке первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и бывший помощник Путина Владислав Сурков.

Кроме того, как отметил Юсов, в этом списке есть фамилии предателей Украины, которые сбежали в Россию, а также фамилии тех людей, которые сейчас находятся в Украине.

Что касается конкретных фамилий: так, Кириенко, так, Сурков. Понятно, что все коллаборационисты-предатели, которых приютила сейчас Московия, будут так или иначе в этом задействованы,

– сказал Андрей Юсов.

Он добавил, что есть и фамилия из тех людей, которые сейчас находятся на территории Украины как объекты влияния.

Это не означает, что они уже дали согласие. Эта информация проверяется,

– сказал представитель ГУР.

По словам Андрея Юсова, контрразведывательные мероприятия в Украине постоянно продолжаются и не останавливаются. Над этим регулярно работают СБУ и в целом сектор безопасности обороны.

К слову, еще в ноябре 2023 года Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит масштабную дезинформационную кампанию под названием "Майдан-3". Благодаря ей враг будет пытаться посеять раскол в нашем обществе, создав "хаос" внутри страны и, в конце концов, устранить власть.

Комитет по вопросам разведки при Президенте Украины на днях обнародовал официальное заявление, в котором расписал план вражеской спецоперации "Майдан-3".

Основные направления и цели врага: