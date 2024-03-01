Також розвідка має імена тих людей, які перебувають в Україні як об'єкти впливу. Про це він розповів в ефірі національного телемарафону.

Дивіться також Спроба зриву мобілізації: у ГУР розкрили деталі російської кампанії з дезінформації українців

ГУР назвала учасників ворожої операції "Майдан-3"

За словами представника ГУР, у цьому списку перший заступник керівника адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко та колишній помічник Путіна Владислав Сурков.

Крім того, як зазначив Юсов, у цьому списку є прізвища зрадників України, які втекли до Росії, а також є прізвища тих людей, які наразі перебувають в Україні.

Що стосується конкретних прізвищ: так, Кирієнко, так, Сурков. Зрозуміло, що всі колаборанти-зрадники, яких прихистила наразі московія, будуть так чи інакше в цьому залучені,

– сказав Андрій Юсов.

Він додав, що є і прізвище з тих людей, які наразі перебувають на території України як об’єкти впливу.

Це не означає, що вони вже дали згоду. Ця інформація перевіряється,

– сказав представник ГУР.

За словами Андрія Юсова, контррозвідувальні заходи в Україні постійно тривають і не зупиняються. Над цим регулярно працюють СБУ та в цілому сектор безпеки оборони.

До слова, ще у листопаді 2023 року Володимир Зеленський заявив, що Росія готує масштабну дезінформаційну кампанію під назвою "Майдан-3". Завдяки їй ворог намагатиметься посіяти розкол в нашому суспільстві, створивши "хаос" всередині країни та, зрештою, усунути владу.

Комітет з питань розвідки при Президентові України днями оприлюднив офіційну заяву, у якій розписав план ворожої спецоперації "Майдан-3".

Основні напрямки та цілі ворога: