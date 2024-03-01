Також розвідка має імена тих людей, які перебувають в Україні як об'єкти впливу. Про це він розповів в ефірі національного телемарафону.
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ГУР назвала учасників ворожої операції "Майдан-3"
За словами представника ГУР, у цьому списку перший заступник керівника адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко та колишній помічник Путіна Владислав Сурков.
Крім того, як зазначив Юсов, у цьому списку є прізвища зрадників України, які втекли до Росії, а також є прізвища тих людей, які наразі перебувають в Україні.
Що стосується конкретних прізвищ: так, Кирієнко, так, Сурков. Зрозуміло, що всі колаборанти-зрадники, яких прихистила наразі московія, будуть так чи інакше в цьому залучені,
– сказав Андрій Юсов.
Він додав, що є і прізвище з тих людей, які наразі перебувають на території України як об’єкти впливу.
Це не означає, що вони вже дали згоду. Ця інформація перевіряється,
– сказав представник ГУР.
За словами Андрія Юсова, контррозвідувальні заходи в Україні постійно тривають і не зупиняються. Над цим регулярно працюють СБУ та в цілому сектор безпеки оборони.
До слова, ще у листопаді 2023 року Володимир Зеленський заявив, що Росія готує масштабну дезінформаційну кампанію під назвою "Майдан-3". Завдяки їй ворог намагатиметься посіяти розкол в нашому суспільстві, створивши "хаос" всередині країни та, зрештою, усунути владу.
Комітет з питань розвідки при Президентові України днями оприлюднив офіційну заяву, у якій розписав план ворожої спецоперації "Майдан-3".
Основні напрямки та цілі ворога:
- зрив української мобілізації,
- поширення дезінформації про нездатність України здобути перемогу,
- створення та розповсюдження фейків про "втому від України" серед партнерів і союзників у світі.