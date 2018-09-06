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В Крыму выпал кислотный дождь: шокирующие кадры экологической катастрофы

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Кислотный дождь в Крыму: река Салгир в Симферополе покрылась пеной
Кислотный дождь в Крыму: река Салгир в Симферополе покрылась пеной / Фото из социальных сетей

В четверг, 6 сентября, в разных городах оккупированного Крыма выпал кислотный дождь в результате химического выброса с завода в Армянске, о чем заранее предупреждали синоптики. Осадки имели ржавую окраску, в результате и образованные на улицах лужи приобрели такой же цвет.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте RoksolanaToday&Крым, где опубликованы соответствующие фото.

24 канал сообщал, что кроме предупреждения о кислотных осадках, крымчанам рекомендовали не выходить под эти дожди, закрывать окна, опасаться испарений. Отметим, что после попадания кислотного дождя на кожу она покрывается волдырями.

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"Дождь в Симферополе 06.09.18, 10:40: сначала минут 10 имел кислую среду. Затем щелочную, но видны вкрапления кислых точек. Это при том, что ветер не дул с севера, из Армянска. Предполагаю, что в Армянске дождь может быть кислым", – говорится в одном из сообщений.

Кислотные осадки зафиксированы и в Евпатории и в самом Армянске, где произошла чрезвычайная ситуация.

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Кислотные осадки прошли также в Симферополе. Опасной дождевой водой даже смыло дорожную разметку. А река Салгир в городе покрылась белой пеной.

Отметим, что сильные ливни прошли в Ялте. Город буквально затопило от обильных осадков.

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Смотрите видео из Ялты, которую затопило после дождя:

Чем опасны кислотные дожди? От таких осадков гибнут рыба, звери, птицы и растения. Из-за кислотных дождей тяжелые металлы через почву усваиваются растениями, а если такие растения ест человек, то он получает повышенную дозу тяжелых металлов.

Под действием кислот из горных пород и минералов высвобождается алюминий (способен вызывать болезнь Альцгеймера), а также ртуть и свинец, которые затем попадают в поверхностные и грунтовые воды. Тяжелые металлы негативно влияют на почки, печень, центральную нервную систему, вызывая различные онкологические заболевания. Генетические последствия отравления тяжелыми металлами могут проявиться через 20 лет и больше.

Как разворачивались события с химвыбросом в Армянске?

хронИка СОБЫТИй
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Теги: Новости Украины Химвыброс в Армянске Аннексия Крыма Новости Крыма Экология Євпатория Сімферополь Чрезвычайное происшествие Погода
Источник: 24 канал
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