В Крыму выпал кислотный дождь: шокирующие кадры экологической катастрофы

В четверг, 6 сентября, в разных городах оккупированного Крыма выпал кислотный дождь в результате химического выброса с завода в Армянске, о чем заранее предупреждали синоптики. Осадки имели ржавую окраску, в результате и образованные на улицах лужи приобрели такой же цвет.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте RoksolanaToday&Крым, где опубликованы соответствующие фото.

24 канал сообщал, что кроме предупреждения о кислотных осадках, крымчанам рекомендовали не выходить под эти дожди, закрывать окна, опасаться испарений. Отметим, что после попадания кислотного дождя на кожу она покрывается волдырями.

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"Дождь в Симферополе 06.09.18, 10:40: сначала минут 10 имел кислую среду. Затем щелочную, но видны вкрапления кислых точек. Это при том, что ветер не дул с севера, из Армянска. Предполагаю, что в Армянске дождь может быть кислым", – говорится в одном из сообщений.

Дождь в Симферополе 06.09.16, 10:40: сначала минут 10 имел кислую среду. Потом щелочную, но видны вкрапления кислых точек.

Это при том, что ветер не дул с севера, с Армянска. Предполагаю, что в Армянске дождь может быть кислым. pic.twitter.com/Hhp45luw0h — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 6 сентября 2018 г.

Кислотные осадки зафиксированы и в Евпатории и в самом Армянске, где произошла чрезвычайная ситуация.

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Армянск

город в котором все хорошо

Машина одну ночь на улице pic.twitter.com/uyFbzm8Xgb — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 6 сентября 2018 г.

Кислотные осадки прошли также в Симферополе. Опасной дождевой водой даже смыло дорожную разметку. А река Салгир в городе покрылась белой пеной.

Симферополь

Дождь смыл разметку

Толи дождь кислотный,то ли акварель некачественная... pic.twitter.com/StZoKWWOkq — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 6 сентября 2018 г.

Отметим, что сильные ливни прошли в Ялте. Город буквально затопило от обильных осадков.

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Смотрите видео из Ялты, которую затопило после дождя:

Чем опасны кислотные дожди? От таких осадков гибнут рыба, звери, птицы и растения. Из-за кислотных дождей тяжелые металлы через почву усваиваются растениями, а если такие растения ест человек, то он получает повышенную дозу тяжелых металлов.



Под действием кислот из горных пород и минералов высвобождается алюминий (способен вызывать болезнь Альцгеймера), а также ртуть и свинец, которые затем попадают в поверхностные и грунтовые воды. Тяжелые металлы негативно влияют на почки, печень, центральную нервную систему, вызывая различные онкологические заболевания. Генетические последствия отравления тяжелыми металлами могут проявиться через 20 лет и больше.

Как разворачивались события с химвыбросом в Армянске?