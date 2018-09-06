Химический выброс в Крыму: появились первые результаты исследований

Результаты первых проб воды вблизи завода "Титан", расположенного в Армянске на территории оккупированного Крыма, показали, что был резкий выброс загрязняющих веществ в водный объект.

Об этом рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Вадим Черныш, сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

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"Действительно ситуация, которая сложилась на оккупированном полуострове, имеет серьезный характер, действительно проходит эвакуация населения. На территории обнаружены пары загрязняющих веществ и сами вещества в воздухе, воде и почве", – рассказал чиновник.

Он отметил, что признаки, которые наблюдают жители полуострова, частично совпадают с теми, которые наблюдаются на контролируемой территории Украины.

Также соответствующая комиссия взяла несколько проб возле села Преображенка – вблизи административной границы со стороны Херсонской области, это почти вплотную к титановому заводу, потому что часть кислотонакопителей размещены на территории Херсонской области. Результаты первых проб вчера, 5 сентября, были готовы, это пробы воды. Результат показал, что показатель химического потребления кислорода превышает в 6 раз. Это означает, что был резкий выброс загрязняющих веществ в водный объект,

– подчеркнул Черныш.

Министр также уточнил, что у людей, которые проживают на временно оккупированной территории, из-за ветра в соответствующем направлении есть признаки поражения дыхательных путей.

"Исходя из результатов анализов воздуха, мы думаем, что это был сернистый ангидрид. Это частично объясняет изменение цвета и повреждение поверхностей бытовых предметов и транспортных средств, которые наблюдались в Армянске и в окрестных населенных пунктах в оккупированном Крыму", – добавил политик.

Вместе с тем, министр отметил, что не стал бы сравнивать нынешнюю ситуацию с крымским "Титаном" и Чернобыльскую трагедию.

"Это авария не уровня Чернобыльской атомной электростанции. Я хочу подчеркнуть, что это химическое предприятие, его отходы не радиоактивные. Это предприятие опасное тем, что у него опасное производство, поэтому его постоянно необходимо мониторить относительно соблюдения технологии производства. Одна из версий – о взрыве снаряда – должна быть проверена службой разведки. По нашему мнению, это прежде всего, неправильное применение технологических процессов производства и обращения с отходами", – пояснил Черныш.

Также глава МинВОТ подчеркнул, что оккупационная власть РФ скрывает от населения, международного сообщества и от Украины реальное положение дел.

Министр также обратился к жителям Херсонщины и отметил, что ситуация под контролем и угрозы, которая бы требовала эвакуации населения области и особого поведения населения с точки зрения защиты жизни и здоровья, в сложившейся ситуации нет.

Напомним, 24 канал сообщал, что в городе Армянск в оккупированном Крыму примерно 27 августа произошел выброс загрязняющих веществ с завода "Титановые инвестиции" (старое название "Крымский титан"). Местные жители начали жаловаться на аллергическую реакцию, а металлические предметы в домах и квартирах за ночь покрылись липкой ржавчиной. 3 августа токсичные вещества из Армянска обнаружили в воздухе на Херсонщине.



4 сентября российская оккупационная власть Крыма приняла решение об эвакуации всех детей из города, а завод "Титан", который и является причиной загрязнения, закрыли на две недели.