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Украина может признать экологическую катастрофу в Крыму химической атакой: заявление Парубий

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Парубий подозревает химическую атаку в Крыму и просит мир проверить действия РФ
Парубий подозревает химическую атаку в Крыму и просит мир проверить действия РФ / Фото из открытых источников

Если Россия не допустит международную мониторинговую миссию в оккупированный Крым для оценки ситуации, сложившейся после опасных выбросов на заводе "Крымский титан", то Верховная Рада Украины должна признать то, что произошло, химической атакой.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, открывая пленарное заседание в четверг, 6 сентября.

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"Призываю международные организации, прежде всего природоохранные и других международных партнеров направить в оккупированный Крыму неприкасаемую международную мониторинговую миссию, которая могла бы дать объективную оценку экологической катастрофе, которая произошла на севере оккупированного Крыма, а также определить реальную угрозу для всего региона", заявил спикер ВРУ.

Он отметил, что Россия-агрессор превратила "цветущий Крым" в полигон для испытания опасных образцов оружия.

Если мониторинговая комиссия не будет допущена в оккупированный Крым, я считаю, что мы как Верховная Рада Украины должны признать, что эта катастрофа – еще один факт химической атаки, осуществленой российскими оккупантами в Крыму, которая также направлена против украинских граждан,
– отметил Парубий.

Также, спикер парламента призвал весь мир осудить агрессивные действия Российской Федерации.

"Призываю все страны мира осудить и наказать государство-террориста Россию за применение химического оружия по всему миру – и в Сирии, и в Великобритании, и в Украине. Мир должен быть защищен, а зло – наказано", – подытожил Парубий.

Напомним, 24 Канал сообщал, что в городе Армянск в оккупированном Крыму примерно 27 августа также произошел выброс загрязняющих веществ с завода "Титановые инвестиции" (старое название "Крымский титан"). Местные жители начали жаловаться на аллергическую реакцию, а металлические предметы в домах и квартирах за ночь покрылись липкой ржавчиной. 3 августа токсичные вещества из Армянска обнаружили в воздухе в Херсонской области.

4 сентября российская оккупационная власть Крыма принял решение об эвакуации всех детей из города, а завод "Титан", который и является причиной загрязнения, закрыли на две недели.

Теги: Украина – Россия Новости политики Новости России Новости Украины Верховная Рада Расследования Андрей Парубий Химвыброс в Армянске Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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