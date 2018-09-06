Чубаров требует созвать СНБО из-за химвыброса в Крыму

Глава Меджлиса крымскотатарского народа и народный депутат Украины Рефат Чубаров требует провести специальное заседание СНБО и обсудить ситуацию с химическим выбросом, который произошел на оккупированном Россией полуострове.

Об этом Чубаров написал на своей странице в Facebook.

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Умышленное уничтожение российскими оккупантами окружающей среды Крыма требует немедленного заседания СНБОУ,

– подчеркнул Рефат Чубаров.

Он добавил, что такое заседание необходимо для того, чтобы обсудить совместную консолидированную позицию и дальнейшие действия Украины и мировых организаций относительно ситуации, которая произошла в оккупированном Крыму.

Добавим, что украинская омбудсвумен Людмила Денисова сообщила, что химвыброс в Крыму может стать угрозой для Европы. Она передала свое обращение относительно ситуации на полуострове представителям ООН.

Напомним, в городе Армянске, который расположен в оккупированном Крыму неподалеку от админграницы с Херсонской областью произошел выброс опасных веществ на заводе "Титановые инвестиции". Оккупационная власть замалчивала чрезвычайную ситуацию.



В ночь на 27 августа предметы в городе покрылись липкой ржавчиной. Местные жители жалуются, что тяжело дышать, у некоторых началась аллергическая реакция.

3 августа токсичные вещества из Армянска обнаружили в воздухе на Херсонщине.

4 августа российские власти оккупированного полуострова приняли решение об эвакуации всех детей из города. Завод "Титановые инвестиции" закрыли на две недели.