Химический выброс в Армянске: на админгранице с Крымом закончились защитные маски

В поселке Преображенка на Херсонщине, расположенном вблизи административной границы с оккупированным Крымом, закончились медицинские маски. 15 школьников с признаками химического отравления планируют вывезти в Херсонскую областную больницу.

Об этом сообщает "Громадьске".

24 канал сообщал, что по меньшей мере 20 детей пострадали в Херсонской области из-за выбросов опасных веществ на заводе "Титановые инвестиции" в Армянске.

Отмечается, что средства защиты, которые люди скупают после выбросов на заводе "Крымский титан" в Армянске, закончились во всех селах, расположенных вблизи с административной границей с оккупированным Крымом.

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Дети продолжают ходить в школы и садики, поскольку для закрытия учебных заведений необходимы официальные замеры врачей и экологов, которые приехали накануне, 5 сентября.

Сейчас руководство учебных заведений ждет результаты экспертиз.

Что случилось в Армянске?