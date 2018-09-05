Экологическую катастрофу в Крыму показали с высоты: шокирующее видео

Масштабы экологического бедствия в оккупированном Крыму, которое вызвал выброс опасных веществ с завода "Титановые инвестиции" возле Армянска, превысили ожидания. Для стабилизации ситуации придется семь месяцев заливать водой кислотохранилище предприятия.

Соответствующее видео опубликовали в Youtube.

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В конце лета в Армянске произошел выброс опасных веществ на заводе "Титановые инвестиции". В ночь на 27 августа предметы в городе покрылись липкой ржавчиной. Местные жители жалуются, что трудно дышать, у некоторых началась аллергическая реакция.

3 августа токсичные вещества из Армянска обнаружили в воздухе на Херсонщине. 4 августа российские власти оккупированного полуострова приняли решение об эвакуации всех детей из города. Завод "Титановые инвестиции" закрыли на две недели.

Отмечается, что испарения опасных веществ идут из озера площадью один квадратный километр. Оно является накопителем кислоты, а испарения из него накрыли не только оккупированный Армянск, но и часть соседней Херсонской области.

На опубликованной в сети видеозаписи показана территория вокруг завода и сам накопитель кислоты. Как видно на записи, вокруг все как выжжено, а вся растительность погибла.

Видео последствий выбросов в Армянске: