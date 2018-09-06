Экологическая катастрофа в Крыму: что серьезнее всего повлияло на здоровье людей

Причиной негативного влияния расположенного в оккупированном Армянске на территории Крыма завода "Титан" на окружающую среду и здоровье людей, является пока не кислотный накопитель отходов предприятия, а опасные химические выбросы в атмосферу, которые осуществляет завод.

Об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины Виктор Вакараш после ознакомления возглавляемой им делегации правительственной межведомственной рабочей группы с ситуацией, сложившейся в результате производственной деятельности крымского завода "Титан" в населенных пунктах Каланчакского и Чаплинского районов Херсонской области, передает "Укринформ".

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На первый взгляд, причина не в накопителе. Главная причина – выбросы. Главная причина только в этом. Это, однозначно, не выпаривания (из кислотного накопителя завода "Титан" – 24 канал),

– рассказал Вакараш.

Он отметил, что к такому выводу пришли украинские специалисты, которые посетили районы Херсонщины, расположенные вблизи к оккупированного Крыма и завода "Титан".

Чиновник также рассказал, что его словам, украинские специалисты отобрали на этой территории пробы почв.

"Возможно, на понедельник-вторник, 10-11 сентября, мы будем иметь анализы отобранных грунтов, и тогда можно будет говорить, как оно повлияло на грунты", – добавил заместитель министра.

Напомним, 24 Канал сообщал, что в городе Армянск в оккупированном Крыму примерно 27 августа произошел выброс загрязняющих веществ с завода "Титановые инвестиции" (старое название "Крымский титан"). Местные жители начали жаловаться на аллергическую реакцию, а металлические предметы в домах и квартирах за ночь покрылись липкой ржавчиной. 3 августа токсичные вещества из Армянска обнаружили в воздухе на Херсонщине.

4 сентября российская оккупационная власть Крыма приняла решение об эвакуации всех детей из города, а завод "Титан", который и является причиной загрязнения, закрыли на две недели.