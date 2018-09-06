После химвыброса в Крыму пройдут опасные кислотные дожди

Жителей оккупированного Россией Крыма предупредили о кислотных дождях после химических выбросов, случившихся на заводе "Крымский титан" в Армянске. Отметим, что после попадания кислотного дождя на кожу она покрывается волдырями.

Об этом сообщает "Крим.Реалии".

24 канал сообщал, что после химвыброса в Армянске, в оккупированном Крыму начали гибнуть животные и растения, о чем свидетельствуют немало фотоснимков в сети.

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Кроме предупреждения о кислотных осадках, крымчанам рекомендуют не выходить под эти дожди, закрывать окна, опасаться испарений. Предупреждение о дожде распространяют по sms и телефону.

Отметим, что в течение суток 6 сентября в Крыму прогнозируют сильные ливни и грозы. Спасатели призывают жителей полуострова воздержаться от поездок и по возможности оставаться в квартире или на работе.

Чем опасны кислотные дожди?

От таких осадков гибнет рыба и другие водные обитатели. Из-за подкисления воды рек и озер гибнут и звери с птицами на суше. Становится очевидной и деградация лесов: замедляется рост и происходит гибель деревьев. Если разрушается лесная экосистема, то начинается эрозия почвы, засорение водоемов, наводнение и ухудшение запасов воды становятся катастрофическими. Из-за кислотных дождей и тяжелых металлов из почвы усваиваются растениями, а используя такие растения в пищу, человек получает повышенную дозу тяжелых металлов. Снижаются урожаи, ухудшается качество сельскохозяйственной продукции, а это влечет за собой ухудшение здоровья людей. Под действием кислот из горных пород и минералов высвобождается алюминий (который способен вызывать болезнь Альцгеймера), а также ртуть и свинец, которые затем попадают в поверхностные и грунтовые воды. Тяжелые металлы негативно влияют на почки, печень, центральную нервную систему, вызывая различные онкологические заболевания. Генетические последствия отравления тяжелыми металлами могут проявиться через 20 лет и более.

Что случилось в Армянске?