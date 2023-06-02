По данным сил сопротивления, россияне завозят взрывчатку на завод в Армянске. Кроме того, оккупанты минируют территорию предприятия.

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Какие территории пострадают в результате вероятного взрыва

Мы прекрасно осознаем, что приведет к вероятному взрыву на заводе. Это будет второй Чернобыль. Выброс в атмосферу тысяч тонн ядовитых веществ приведет к смертельной опасности для людей и окружающей среды. Пострадают жители АР Крым и, как минимум, еще семь областей Украины, а также Турция и сама страна-агрессор,

– подчеркнул Прокудин.

Срочное обращение Прокудина: смотрите видео

Он добавил, что российские захватчики преследуют цель обвинить ВСУ в экологическом терроризме и оказать военно-политическое давление на наше государство и мировое сообщество.

В то же время, глава ОВА призывает жителей Украины сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации врага и следить за объявлениями областной военной администрации.

На страницах Херсонской ОВА обнародовали гайды о том, как поступать в случае химической опасности.

Что делать в случае химической опасности / Фото Херсонская ОВА

Как сохранить жизнь в случае химической опасности / Фото Херсонская ОВА

Что производит завод

"Крымский Титан" – предприятие в Крыму, крупнейший производитель диоксида титана на территории Восточной Европы. Помимо диоксида пигментного титана, предприятие производит красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, алюминия сульфат, жидкое натриевое стекло, железный купорос.

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