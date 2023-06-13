Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, росіяни лише вдають, що для них ситуація на окупованому півострові стабільна.

Дивіться також Ворог у відчаї, тому здатен на все, – у ЗСУ розповіли про загрозу теракту на "Кримському титані"

Крим продовжує бути хабом, логістичний центр з перекидання живої сили та ворожої техніки на тимчасово окуповані території Півдня та Сходу. Там ситуація для росіян стабільна, але активні дії українських Сил оборони змушують їх готуватись до різних сценаріїв,

– зазначив Андрій Юсов.

За його словами, на це вказують мінування, які активно наразі проводять росіяни, інженерні споруди, траншеї по всьому периметру півострова.

"Вони готуються, в тому числі до відступу на територію Криму", – наголосив представник розвідки.

Також Юсов наголосив, що мінування будь-яких об'єктів критичної, цивільної інфраструктури – це ознака підготовки до терористичних дій, підготовки до наступних воєнних злочинів. Це продовження шантажу.

Росіяни замінували завод "Кримський титан": головне