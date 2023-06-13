Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, росіяни лише вдають, що для них ситуація на окупованому півострові стабільна.
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Крим продовжує бути хабом, логістичний центр з перекидання живої сили та ворожої техніки на тимчасово окуповані території Півдня та Сходу. Там ситуація для росіян стабільна, але активні дії українських Сил оборони змушують їх готуватись до різних сценаріїв,
– зазначив Андрій Юсов.
За його словами, на це вказують мінування, які активно наразі проводять росіяни, інженерні споруди, траншеї по всьому периметру півострова.
"Вони готуються, в тому числі до відступу на територію Криму", – наголосив представник розвідки.
Також Юсов наголосив, що мінування будь-яких об'єктів критичної, цивільної інфраструктури – це ознака підготовки до терористичних дій, підготовки до наступних воєнних злочинів. Це продовження шантажу.
Росіяни замінували завод "Кримський титан": головне
- ГУР МО попередила про загрозу теракту в окупованому Криму. Росіяни готують до евакуації як представників окупаційної адміністрації, так і місцеве населення в Армянську, де розташований завод.
- Через підрив Каховської ГЕС процеси виробництва на "Кримському титані" порушені до критичного рівня.
- Відтак, з'явилася інформація про ймовірну зупинку "Кримського титану". Водночас окупанти впродовж останніх декількох днів мінують цехи підприємства та закладають вибухівку на заводській та прилеглій території.
- На "Кримському титані" використовується майже 200 тонн технологічного аміаку.