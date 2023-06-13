На цьому зробив наголос генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота, спілкуючись з журналістами "Радіо Свобода". Він заявив, що до Криму вода не надходитиме щонайменше цілий рік.

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Окупанти в Криму сидітимуть без води

До Криму водопостачання не відбувається, тому що вже в Каховському водосховищі набагато нижчий рівень води, ніж потрібен для того, щоб іти Кримським каналом. І тому, найімовірніше, мінімум рік вода в Крим не надходитиме,

– підкреслив Сирота.

За словами гендиректора Укргідроенерго, швидко забезпечити мешканців Криму водою не вдасться. Навіть за умов, що Україна зможе деокупувати півострів.

Також Ігор Сирота назвав чотири області, в яких спостерігаються проблеми з водопостачанням.

Потерпати буде від проблеми водопостачання Дніпропетровська область, Запорізька, Херсонська і Миколаївська. Приблизно ми розуміємо, що це чотири області, які потерпатимуть від водопостачання. Тому що ми знаємо, що нижче 12,70 метра уже забори не працюють,

– додав він.

За словами Ігоря Сироти, наразі шукають альтернативні рішення. З їхньою допомогою мали б забезпечити людей питною водою. Гендиректор компанії зауважив, що наразі з цим проблеми не спостерігаються. Так, у Кривому Розі води вистачить на 1,5 – 2 місяці. Якщо говорити про інші підтоплені міста, то туди довозять воду.

Водночас слід розуміти, що від прем'єра надійшло доручення. Згідно з ним, мають збільшити свердловини у Херсонській, Миколаївській, а також Дніпропетровській областях. Передовсім вони мають бути поблизу лікарень, щоб люди мали доступ до питної води. Також там, де могтимуть, продовжать підвозити питну воду.

Коротко про наслідки підриву ГЕС

У МВС зазначили, що станом на 13:00 12 червня: