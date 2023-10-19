Військово-морський флот країни-агресора використовує навчених дельфінів для захисту критично важливих баз від водолазів спецпризначенців. Ці морські ссавці вже розміщені на вході у гавань Севастополя. Нові дані свідчать про те, що росіяни відправили дельфінів на іншу базу на півночі Криму.
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Окупанти перекинули групи бойових дельфінів
Видання зазначає, що, ймовірно, окупанти перекинули групи бойових дельфінів, аби захиститися від українських спецпризначенці.
У серпні на Південній військово-морській базі Новоозерне з'явилися загони для цих ссавців. База розташована за 90 кілометрів на північний захід від Севастополя. Загони встановили у вересні 2023-го. Видання зазначає, що це відповідає періоду, коли українські спецпризначенці посилили активність у Чорному морі. Зокрема, було звільнено "вишки Бойка".
У серпні дельфінів перемістили до Новоозерного / Супутникові знімки Airbus DS (2023) через SkyWatch
Розташування – на захід від головних причалів, поблизу пірсу устричної ферми. Однак, ці загони не відповідають розведенню устриць. Мають той самий розмір і форму, що використовувалися російським ВМФ саме для дельфінів.До речі, ділянка перебуває окремо від цивільного шоу морських ссавців у Степній Гавані приблизно за 5 кілометрів.
Дельфіни, ймовірно, спрямовані для захисту кораблів від водолазів із мінами. Або водолазів, які займаються розвідкою. Коли вони виявляють порушника, можуть позначити його для своїх колег-людей для дослідження або, можливо, навіть завдати смертельного удару. Також вони можуть патрулювати узбережжя, де українські спецпризначенці проводять рейди на прибережні об'єкти,
– зазначає видання.