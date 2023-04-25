Про це пише видання морського флоту Великобританії Naval News у матеріалі присвяченому зміцненню оборони окупованого Севастополя.
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Росія намагається зміцнити оборону Криму
Вхід до Севастопольського порту тепер захищений не менше ніж 6 рядами фізичних бар'єрів. Це також до патрульних катерів, вертолітного патрулювання, антидайверів-дельфінів та артилерійських систем,
– йдеться у статті.
Аналітик із оборони Бенджамін Пітте сказав виданню, що нова оборона є частиною ширших зусиль щодо зміцнення Криму.
"Російські кораблі частіше патрулюють поблизу Керченської протоки останніми тижнями. На землі вони встановлюють велику кількість траншів навколо ключових місць. З погляду повітря вони стають агресивнішими щодо розвідувальних місій НАТО", – зазначив він.
Що відомо про останні вибухи в Криму
- Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв повідомив вночі 24 квітня, що Чорноморський флот Росії відбиває атаку надводних безпілотників на місто.
- Окупанти спершу стверджували, що "бахнуло щось" не в повітрі, адже в такому разі спрацювала б сигналізація машин. Згодом вони написали, що уже від другого вибуху все місто прокинулось, адже через нього й спрацювала сигналізація.
- Після останніх подій загарбники вирішили посилити заходи безпеки. Зокрема, росіяни почали частіше вриватися у квартири тих людей, яких підозрюють у роботі на Україну.
- Зазначається, що часом обшуки проводяться без присутності господарів маєтків та на вулицях почастішали випадки вибіркових перевірок загарбниками звичайних людей.
- Західні аналітики наголосили на тому, що росіяни нарощують потужності для оборони Криму. Скажімо, збільшують патруль поблизу Керченської протоки, риють окопи на півострові, більш агресивно ставляться до мирних повітряно-розвідувальних місій НАТО над Чорним морем, а також зводять оборонні споруди.