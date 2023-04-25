Про це пише видання морського флоту Великобританії Naval News у матеріалі присвяченому зміцненню оборони окупованого Севастополя.

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Росія намагається зміцнити оборону Криму

Вхід до Севастопольського порту тепер захищений не менше ніж 6 рядами фізичних бар'єрів. Це також до патрульних катерів, вертолітного патрулювання, антидайверів-дельфінів та артилерійських систем,

– йдеться у статті.

Аналітик із оборони Бенджамін Пітте сказав виданню, що нова оборона є частиною ширших зусиль щодо зміцнення Криму.

"Російські кораблі частіше патрулюють поблизу Керченської протоки останніми тижнями. На землі вони встановлюють велику кількість траншів навколо ключових місць. З погляду повітря вони стають агресивнішими щодо розвідувальних місій НАТО", – зазначив він.

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