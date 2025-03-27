Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі 24 Каналу зазначив, що Росія максимально укріпила систему захисту Кримського мосту. Він захищений комплексно – як засобами ППО, так і загородженнями. Зокрема, з південного боку мосту встановлено два ряди відповідних загороджень.

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"Однак це було сказано в контексті того, що і ми, і росіяни не відмовилися від своїх планів. Президент України Володимир Зеленський свого часу заявив, що ця споруда зайва", – зазначив Дмитро Плетенчук.

Чи буде нова атака на міст

Він додав, що ніхто з представників Військово-Морських Сил чи керівництва України публічно не відмовлявся від цих слів. Тож від плану знищення Керченського мосту в Україні не відмовляються.

Нагадуємо, що 8 жовтня 2022 року відбулася перша атака на Кримський міст. Тоді на мосту вибухнула вантажівка з вибухівкою, зруйнувавши кілька прольотів автомобільної дороги. 17 липня 2023 року Служба безпеки України та Військово-Морські Сили ЗСУ атакували міст за допомогою морських дронів Sea Baby, зруйнувавши одну секцію мосту та пошкодивши іншу.

До слова, США розглядають можливість визнання Криму російським. Втім, під час розмови з Володимиром Зеленським Трамп не порушував питання того, кому належить Крим.