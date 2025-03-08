Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Олексія Неїжпапи в інтерв'ю The Guardian.
До теми Сухаревський заінтригував заявою про те, який український дрон може знищити Кримський міст
Що каже Неїжпапа про підготовку нового удару по Кримському мосту
Командувач Військово-Морських Сил висловив оптимізм щодо того, що Київ зможе зруйнувати Керченський міст, побудований Росією для з'єднання своєї території з анексованим Кримом.
Росіяни розуміють, що ми активно обговорюємо третю операцію. Є така приказка: "Бог любить трійцю",
– сказав Неїжпапа, усміхаючись.
Віцеадмірал нагадав, що два попередні удари по мостовому переходу пошкодили дорожню та залізничну споруду. Через це російські військові вже не могли переправляти великовагові фури через залізничний міст.
Олексій Неїжпапа також описав війну з Росією як технологічні перегони, в яких домінують безпілотники. За словами командувача ВМС, Москва розробила досить ефективні методи протидії рейдам морських дронів, а Україна у відповідь перетворила безпілотники на швидкохідні ударні платформи, де інженери додали зенітні гармати для збивання гелікоптерів, а також FPV-дрони.
Що відомо про 2 попередні удари по Кримському мосту
- Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кримський міст був уражений двічі – 8 жовтня 2022 року та у липні 2023 року. Операції проводила СБУ разом із нашими військовими з Сил оборони.
- Перше ураження Кримському мосту припало на наступний день після дня народження російського диктатора Владіміра Путіна. Внаслідок цього на мостовому переході була "бавовна" та значні руйнування.
- Друге ураження Кримського мосту було 17 липня 2023 року. Внаслідок вибуху на мостовому переході завалився проліт, плита з'їхала вниз, а сам відбійник був вивернутий.