Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Алексея Неижпапы в интервью The Guardian.
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Что говорит Неижпапа о подготовке нового удара по Крымскому мосту
Командующий Военно-Морских Сил выразил оптимизм относительно того, что Киев сможет разрушить Керченский мост, построенный Россией для соединения своей территории с аннексированным Крымом.
Россияне понимают, что мы активно обсуждаем третью операцию. Есть такая поговорка: "Бог любит троицу",
– сказал Неижпапа, улыбаясь.
Вице-адмирал напомнил, что два предыдущих удара по мостовому переходу повредили дорожное и железнодорожное сооружение. Из-за этого российские военные уже не могли переправлять тяжеловесные фуры через железнодорожный мост.
Алексей Неижпапа также описал войну с Россией как технологические гонки, в которых доминируют беспилотники. По словам командующего ВМС, Москва разработала достаточно эффективные методы противодействия рейдам морских дронов, а Украина в ответ превратила беспилотники на быстроходные ударные платформы, где инженеры добавили зенитные пушки для сбивания вертолетов, а также FPV-дроны.
Что известно о 2 предыдущих ударах по Крымскому мосту
- После полномасштабного вторжения России в Украину Крымский мост был поражен дважды – 8 октября 2022 года и в июле 2023 года. Операции проводила СБУ вместе с нашими военными из Сил обороны.
- Первое поражение Крымского моста пришлось на следующий день после дня рождения российского диктатора Владимира Путина. В результате на мостовом переходе был "хлопок" и значительные разрушения.
- Второе поражение Крымского моста было 17 июля 2023 года. В результате взрыва на мостовом переходе обрушился пролет, плита съехала вниз, а сам отбойник был вывернут.