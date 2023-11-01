Хоча українські атаки змусили росіян ховати свої кораблі аж у Новоросійську, повністю ліквідувати загрозу з Чорного моря поки не вдалося. Про це розповів старший аналітик фонду "Повернись живим" та аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

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Росія втратила контроль, а Україна його не перехопила

За словами Бєлєскова, Україна змогла покласти кінець гегемонії Росії над акваторією Чорного моря завдяки низці успіхів. Це й отримання від союзників протикорабельних комплексів Harpoon, повернення острова Зміїний та "вишок Бойка", розробка і застосування "Морських малюків". Втім, зазначив аналітик, наша держава й сама не отримала можливості, аби перехопити ініціативу у Чорному морі.

Пряму загрозу з боку флоту ми мінімізували, росіяни вимушені триматися у районі Севастополя та не виходити з бухти, але бажано витісняти їх надводні кораблі до Новоросійська. У Wall Street Journal нещодавно писали, що рашисти таки вивели частину флоту туди, але чи є це тимчасовою мірою, невідомо,

– наголосив Бєлєсков.

Росія ще створить проблеми

Хоча країна-агресорка вийшла із зернової угоди, Україні таки вдалося налагодити потроху експорт свого зерна без згоди Москви. Однак слід розуміти, що окупанти й надалі створюватимуть труднощі, завдаючи ударів по інфраструктурі, яка потрібна для перевалки зерна. Наша держава вже втратила 280 тисяч тонн зерна, пошкоджень зазнали й елеватори, які використовують для зберігання та вивантаження зерна. Щоб уникнути подальших уражень зернової інфраструктури, потрібно збільшувати спроможності нашої ППО, вважає Бєлєсков.

Атака морськими дронами і втеча російських кораблів з Чорного моря