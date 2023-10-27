У тимчасово окупованому Севастополі продовжується ланцюжок неприємностей, які трапляються з російськими військовими кораблями. У Військово-морських силах пояснили, у чому полягає карма Чорноморського флоту країни-агресорки, передає 24 Канал.
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Біля нашого Криму перебувати небезпечно
27 жовтня зранку у мережі розповідали про ймовірний підрив великого гідрографічного катера "Владімір Козицький". Той натрапив на міну на зовнішньому рейді Севастопольської бухти.
Повідомляють, що корабель задимівся, потім до нього підігнали буксир і відтягнули в бік Стрілецької бухти.
Речник ВМС Дмитро Плетенчук зазначив, що не може ні підтвердити, ні спростувати інформацію про підрив ворожого катера.
Можемо сказати лише наступне – перебування біля берегів нашого Криму погано позначається на технічому стані російських військових кораблів,
– заявив Плетенчук.
"Владімір Козицький" міг натрапити на російську міну
В ОК "Південь" вже прокоментували ймовірність підриву корабля окупантів. Так, Наталія Гуменюк зазначила, що російський катер міг підірватися на власній міні.
Не можна виключати таку прикрість у російському виконанні. Таким чином, кара не тільки небесна, а й морська спіткає тих, хто розкидав міни у Чорному морі,
– наголосила речниця ОК "Південь"
Плетенчук своєю чергою додав, що Росія порушила звичаї і закони ведення війни та усі міжнародні конвенції. Достеменним фактом є те, що вона викидала міни у Чорне море, аби завадити цивільному судноплавству. Окупантів бісить, що Україна без їхньої участі запровадила морський коридор.
Росія втрачає свої кораблі у Криму: що відомо
- Восени окупанти втратили щонайменше три судна. 15 вересня український надводний дрон "вполював" біля Севастопольської бухти російський ракетний корабель "Самум".
- Згодом на "Морських малюків" натрапили буксир "Ніколай Муру" та патрульний корабель "Павел Державін".
- Росіяни відчайдушно намагаються врятувати рештки свого флоту, тому зводять загородження у Чорному морі, зокрема, навколо Керченського мосту та входу до Севастопольської бухти.