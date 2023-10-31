У ГУР МО додали, що вони чи не найактивніше наводили відповідні аргументи. Тим часом у СБУ процитували пісню "Чорне море ще всміхнеться" й наголосили, що це – неодмінно станеться.

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Чорне море і український Крим будуть вільними від окупантів. А російські кораблі і залишки Керченського мосту лежатимуть глибоко під водою, як нікому не цікаві артефакти,

– мовиться у повідомленні.

У ГУР МО показали як наводили аргументи ворогу: дивіться відео

Заява ОП

В Офісі Президента також не оминули Міжнародний день Чорного моря. Андрій Єрмак заявив, що російське вторгнення не лише вбиває українців, але й завдає непоправної шкоди українському довкіллю. Російські окупанти неодмінно будуть змушені відповісти за все. Україна ретельно збирає усі необхідні докази.

За словами Єрмака, саме Причорномор'я стало одним з найбільш постраждалих регіонів. Глава ОП наголосив: щоб загоїти його рани, знадобляться роки. Водночас Україна неодмінно зробить це. Чорне море буде вільним, безпечним та прекрасним.