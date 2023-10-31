В ГУР МО добавили, что они едва ли не активней всех приводили соответствующие аргументы. Тем временем в СБУ процитировали песню "Черное море еще улыбнется" и подчеркнули, что это непременно произойдет.

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Черное море и украинский Крым будут свободны от оккупантов. А российские корабли и остатки Керченского моста будут лежать глубоко под водой, как никому не интересны артефакты,

– говорится в сообщении.

В ГУР МО показали, как приводили аргументы врагу: смотрите видео

Заявление ОП

В Офисе Президента также не обошли Международный день Черного моря. Андрей Ермак заявил, что российское вторжение не только убивает украинцев, но и наносит непоправимый вред украинской окружающей среде. Российские оккупанты непременно будут вынуждены ответить за все. Украина тщательно собирает все необходимые доказательства.

По словам Ермака, именно Причерноморье стало одним из наиболее пострадавших регионов. Глава ОП подчеркнул: чтобы залечить его раны, понадобятся годы. В то же время, Украина непременно сделает это. Черное море будет свободным, безопасным и прекрасным.