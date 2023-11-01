Хотя украинские атаки заставили россиян прятать свои корабли в Новороссийске, полностью ликвидировать угрозу с Черного моря пока не удалось. Об этом рассказал старший аналитик фонда "Вернись живым" и аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков в эксклюзивном интервью 24 Канала.

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Россия потеряла контроль, а Украина его не перехватила

По словам Белескова, Украина смогла положить конец гегемонии России над акваторией Черного моря благодаря ряду успехов. Это и получение от союзников противокорабельных комплексов Harpoon, возвращение острова Змеиный и "вышек Бойко", разработка и применение "Морских малышей". Впрочем, отметил аналитик, наше государство и само не получило возможности, чтобы перехватить инициативу в Черном море.

Прямую угрозу со стороны флота мы минимизировали, россияне вынуждены держаться в районе Севастополя и не выходить из бухты, но желательно вытеснять их надводные корабли в Новороссийск. В Wall Street Journal недавно писали, что рашисты таки вывели часть флота туда, но является ли это временной мерой, неизвестно,

– подчеркнул Белесков.

Россия еще создаст проблемы

Хотя страна-агрессорка вышла из зерновой сделки, Украине удалось наладить понемногу экспорт своего зерна без согласия Москвы. Однако следует понимать, что оккупанты и дальше будут создавать трудности, нанося удары по инфраструктуре, которая нужна для перевалки зерна. Наше государство уже потеряло 280 тысяч тонн зерна, повреждения получили и элеваторы, которые используют для хранения и выгрузки зерна. Чтобы избежать дальнейших поражений зерновой инфраструктуры, нужно увеличивать возможности нашей ПВО, считает Белесков.

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