Спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук прокомментировал освобождение "вышек Бойко" в Черном море. О последствиях этого события он рассказал 12 сентября на брифинге в Медиацентре Украина – Одесса.

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Что потерял противник

Спикер ВМС ВСУ дал понять, что Россия потеряла доступ к морскому участку, когда Украина вернула контроль над "вышками Бойко".

Можно сказать, что для российского флота этот участок моря у "вышек Бойко" сейчас недоступен. Благодаря нашим ракетчикам и подразделениям береговой артиллерии, которые не позволяют россиянам приближаться к этим вышкам,

– заявил Плетенчук.

По его словам, украинские разведчики оставили Россию без инструментов планирования операций и наблюдения за морем. Он также отметил, что по завершении этой операции угрозы для Одесщины со стороны государства-террориста не увеличились и не уменьшились. Как пояснил Плетенчук, "россияне уже делают все, что могут, и все, что могли, они уже сделали".

Что этому предшествовало

Спецназначители ГУР МО провели успешную операцию по освобождению "вышек Бойко". Разведчики на резиновых лодках вступили в бой с пилотом российского истребителя Су-30, который вынужден был отступить, потому что его самолет получил повреждения.

Наши защитники добрались туда во время шторма. Там они зачистили объекты и демонтировали средства разведки оккупантов. Украинские разведчики 11 сентября обнародовали фото и видео с места событий.

Обратите внимание! "Вышки Бойка" – это нефтяные и газовые платформы, расположенные в Черном море между Одесской областью и временно оккупированным Крымом. В 2015 году страна-агрессорка их захватила и использовала в военных целях, размещая там свои средства РЛС и вертолеты.

Что говорят эксперты об этом событии