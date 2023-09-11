Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный, заметив, что, очевидно, освобождение вышек Бойко было сложной операцией. Пробраться к ним на катерах – это уже чрезвычайно трудно.

Смотрите также ВСУ продвигаются в сторону Донецкого аэропорта: как за неделю изменилась линия фронта

На объектах могла находиться определенная охрана, которую, вероятно, удалось уничтожить. Также оккупанты могли прислать подкрепление на вертолете.

Какие плюсы от этой операции

Как отметил Нарожный, в первую очередь удалось захватить ценные трофеи. Среди них – радиолокационная станция. С помощью нее можно будет лучше контролировать акваторию Черного моря. В целом сейчас идет постепенная работа по предстоящему освобождению Крыма.

По сути, эта операция – огромная "заявка" на освобождение Крыма. Раньше мы видели уничтожение систем С-400 и высадку на мысе Тарханкут. Все это делается для еще лучшего контроля над акваторией Черного моря,

– заметил Нарожный.

Смотрите разговор с Павлом Нарожным на ютубе 24 Канала

Не стоит забывать, что оккупанты еще и добывали газ на этих объектах. Скорее всего, это удалось прекратить. У врага будет меньше возможностей поставлять энергоносители на территорию временно оккупированного Крыма.

Украина вернула под свой контроль "вышки Бойко": коротко