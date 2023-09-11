Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний, зауваживши, що, очевидно, звільнення "вишок Бойка" було складною операцією. Пробратися до них на катерах – це вже надзвичайно важко.

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На об'єктах могла перебувати певна охорона, яку, ймовірно, вдалося знищити. Також окупанти могли підіслати підкріплення на вертольоті.

Які плюси від цієї операції

Як наголосив Нарожний, насамперед вдалося захопити цінні трофеї. Серед них – радіолокаційна станція. За допомогою неї можна буде ще краще контролювати акваторію Чорного моря. А загалом зараз триває поступова робота з майбутнього звільнення Криму.

По суті, ця операція – така величезна "заявка" на звільнення Криму. Раніше ми бачили знищення систем С-400 та висадку на мисі Тарханкут. Все це робиться для ще кращого контролю над акваторією Чорного моря,

– зауважив Нарожний.

Дивіться розмову з Павлом Нарожним на ютубі 24 Каналу

Не варто забувати, що окупанти ще й видобували газ на цих об'єктах. Найімовірніше, зараз це вдалося припинити. Й ворог матиме менше можливостей постачати енергоносії на територію тимчасово окупованого Криму.

Україна повернула під свій контроль "вишки Бойка": коротко