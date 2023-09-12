Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук уточнил, что российские военные корабли прекратили заходить в эту часть Черного моря после того, как удалось потопить вражеский корабль "Василий Бех".

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Подробности спецоперации ГУР

По словам спикера ВМС, сложнее всего было добраться до "вышек" на резиновых лодках. Украинские спецназовцы рисковали жизнью, ведь, кроме угрозы высадки диверсионных групп с малых лодок на "вышки Бойко", существовала также опасность с воздуха. Он отметил, что гуровцы плыли к цели на резиновых лодках, и на такое способны только "крутые ребята".

Нельзя было исключать, что туда может зайти какая-то диверсионная группа с использованием каких-то других маломерных, например, лодок для того, чтобы доставить личный состав. Поэтому, конечно, эта операция тоже была рискованной в достаточной степени, и, конечно, полагаться только на эту информацию спецназовцы не могли.

– сказал Дмитрий Плетенчук.

Он отметил, что, несмотря на то, что ВМС освободили эту зону от присутствия российских военных кораблей, ее все равно условно можно считать серой, потому что там, к сожалению, пока постоянно присутствует российская авиация. Самолеты врага ведут разведку и даже наносят огневое поражение.

Эту проблему также нужно решать. Она состоит в более широкой плоскости. Конечно, эту ситуация могло бы исправить наличие у нас соответствующих средств противовоздушной обороны. Речь о самолетах F-16,

– отметил Плетенчук.

Гуровцы плыли к вышкам в шторм