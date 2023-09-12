Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук прокоментував звільнення "вишок Бойка" у Чорному морі. Про наслідки цієї події він розповів 12 вересня на брифінгу у Медіацентрі Україна – Одеса.

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Що втратив противник

Спікер ВМС ЗСУ дав зрозуміти, що Росія втратила доступ до морської ділянки, коли Україна повернула контроль над "вишками Бойка".

Можна сказати, що для російського флоту ця ділянка моря біля "вишок Бойка" зараз недоступна. Завдячуючи нашим ракетникам та підрозділам берегової артилерії, які не дозволяють росіянам наближатися до цих вишок,

– заявив Плетенчук.

За його словами, українські розвідники залишили Росію без інструментів для планування операцій та спостереження за морем. Він також зауважив, що після завершення цієї операції загрози для Одещини з боку держави-терориста не збільшилися та не зменшилися. Як пояснив плетенчук, "росіяни вже роблять все, що можуть, і все що могли, вони вже зробили".

Що цьому передувало

Спецпризначенці ГУР МО провели успішну операцію зі звільнення "вишок Бойка". Розвідники на гумових човнах вступили у бій з пілотом російського винищувача Су-30, який змушений був відступити, бо його літак зазнав пошкоджень.

Наші захисники дісталися вишок під час шторму. Там вони зачистили об'єкти та демонтували засоби розвідки окупантів. Українські розвідники 11 вересня оприлюднили фото та відео з місця подій.

Зверніть увагу! "Вишки Бойка" – це нафтові та газові платформи, що розташовані у Чорному морі між Одеською областю та тимчасово окупованим Кримом. У 2015 році країна-агресорка їх захопила та використовувала у військових цілях, розміщуючи там свої засоби РЛС та гелікоптери.

Що кажуть експерти про цю подію