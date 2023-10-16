Пролити світло на втечі російських суден в ефірі телемарафону спробував речник ВМС ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук. Він також розповів, чи завадить це нашим військовим знищувати флот ворога.

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У Чорному морі – зміна розстановки

Так, станом на зараз більшість цих кораблів перебуває у Новоросійську. В принципі ситуація вже, можна сказати, вимальовується, отримує сталі риси досить. Можна сказати, що в принципі ми бачимо зміну розстановки у Чорному морі,

– зазначив він.

За словами Плетенчука не можна сказати, що це якось суттєво вплине на нашу оборону. Адже кількість ракетоносіїв залишається такою ж. Але їхнє розташування у Новоросійську збільшує час на реагування на загрозу. Це, на його думку, "є позитивним в якомусь сенсі".

Його спитали про те, чи зможемо ми діставати російські судна у Новоросійську. На це речник зазначив, що мовиться про закритий басейн і окупантам "подітися нема куди". Тож, судна російського флоту будуть цілями для України доти, поки вони не будуть ураженими.

Так, відведення суден може певною мірою ускладнити нам роботу. Водночас уже той факт, що ворогові довелося завести їх у пункти базування, можна вважати досить суттєвим результатом.

Росіяни страшно бояться "малюків"

Власне, нещодавні супутникові знімки демонструють, як ворог намагається захистити свої судна у Чорному морі. На них видно, що окупанти збудували загородження на вході до Севастопольської бухти.

А все тому, що вони страшенно бояться морські дрони СБУ. Мовиться про "малюків", які займаються успішним полюванням на судна ворога. Особливо у районі тимчасово окупованого Севастополя.

Для довідки! Морські надводні дрони Seababy – це унікальна розробка СБУ. Ця безпілотники обладнані бойовою частиною масою 850 кілограмів. Їх використали для атаки по Кримському мосту у липні 2023 року, а також російського десатного корабля "Оленегорський горняк" і танкера SIG.

Якщо говорити про останню "впольовану ним здобич", то йдеться про буксир "Ніколай Муру", а також патрульний корабель "Павел Державін".