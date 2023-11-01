Взрывы во временно оккупированном врагом украинском городе слышали ориентировочно после полуночи 1 ноября 2023 года.

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Что случилось в Донецке

Российские телеграмм-каналы сообщили утром 1 ноября, что во временно оккупированном Донецке без тока остались 57 трансформаторных подстанций, без света – 3 610 бытовых абонентов.

Это произошло после мощных взрывов, которые раздавались через несколько минут после полуночи. Вероятно, "хлопок" наделал россиянам незаурядной беды.

Как громко взрывалось во временно оккупированном Донецке: смотрите видео

Взрывы ночью против 1 ноября в Донецке: смотрите видео

Последние новости о взрывах в Донецке: коротко