Взрывы во временно оккупированном врагом украинском городе слышали ориентировочно после полуночи 1 ноября 2023 года.
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Что случилось в Донецке
Российские телеграмм-каналы сообщили утром 1 ноября, что во временно оккупированном Донецке без тока остались 57 трансформаторных подстанций, без света – 3 610 бытовых абонентов.
Это произошло после мощных взрывов, которые раздавались через несколько минут после полуночи. Вероятно, "хлопок" наделал россиянам незаурядной беды.
Как громко взрывалось во временно оккупированном Донецке: смотрите видео
Взрывы ночью против 1 ноября в Донецке: смотрите видео
Последние новости о взрывах в Донецке: коротко
- Накануне, 31 октября, во временно оккупированном Донецке раздались взрывы. Впоследствии появилась информация, что горели цистерны с топливом.
- Местные телеграм-каналы написали, что пожар вспыхнул в Буденовском районе Донецка. По словам очевидцев, возгорание могло загореться на нефтебазе. На фото из сети видно, что над городом стоял густой столб черного дыма.
- Эксперты издания Defense Express отметили, что удар по цистернам в Донецке могли осуществить Силы обороны, однако не дальнобойным оружием.