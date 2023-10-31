Речь идет о так называемом журналисте пропагандистского издания "Известия" – Евгения Быковского. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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В Донецке пострадал пропагандист

Россияне рассказали, что о травмировании Быковского сообщил его коллега. В частности, пропагандиста, по предварительным данным, задело взрывной волной и теперь его повезли в больницу.

Быковский также успел дать комментарий о своем вероятном ранении во время "артиллерийских обстрелов Донецка". Он отметил, что находится в больнице, ждет обследования.

Кроме того, он подчеркнул, что якобы получил небольшие обломки вблизи живота и груди. Однако в целом будто чувствует себя нормально.

Подошли близко, рванула цистерна. МЧСовца одного убило, нас ранило,

– рассказал Быковский.

Быковский рассказал, как его ранило в Донецке: смотрите видео

Очевидцы также рассказали пропагандистским СМИ, что несколько человек могли погибнуть при обстреле Донецка, а по меньшей мере пять человек получили ранения. Среди пострадавших могут быть сотрудники МЧС.

Напоследок россияне сказали, что три журналиста издания "Известия" находятся в больнице. Относительно состояния своих коллег у Быковского нет информации.

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