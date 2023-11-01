Вибухи в тимчасово окупованому ворогом українському місті чули орієнтовно після опівночі 1 листопада 2023 року.
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Що трапилось в Донецьку
Російські телеграм-канали повідомили вранці 1 листопада, що у тимчасово окупованому Донецьку без струму залишились 57 трансформаторних підстанцій, без світла – 3 610 побутових абонентів.
Це трапилось після потужних вибухів, які лунали за декілька хвилин після опівночі. Ймовірно, "бавовна" наробила росіянам неабиякого лиха.
Як гучно вибухало в тимчасово окупованому Донецьку: дивіться відео
Вибухи вночі проти 1 листопада в Донецьку: дивіться відео
Останні новини про вибухи в Донецьку: коротко
- Напередодні, 31 жовтня, в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Згодом з'явилась інформація, що горіли цистерни з паливом.
- Місцеві телеграм-канали написали, що пожежа спалахнула в Будьонівському районі Донецька. За словами очевидців, загоряння могло спалахнути на нафтобазі. На фото з мережі помітно, що над містом стояв густий стовп чорного диму.
- Експерти видання Defense Express зауважили, що удар по цистернах у Донецьку могли здійснити Сили оборони, проте не далекобійною зброєю.