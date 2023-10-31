Зрештою експерти видання Defense Express припустили, що удар по цистернах у Донецьку могли здійснити Сили оборони. Водночас аналітики переконують, що вдарили не далекобійною зброєю.

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Що могли застосувати для удару по Донецьку

Експерти поставили під сумнів використання ракет великої дальності ATACMS у версії M39 з касетним обладнанням саме для цього удару. Адже відсутність наслідків удару по цистернах, розташованих поблизу, свідчить про те, що ракети з касетною боєголовкою не застосовувалися.

До того ж враховуючи близькість тимчасово окупованого Донецька до лінії фронту, тобто менше ніж 30 кілометрів, використання ракет великої дальності на зразок ATACMS для такого удару виглядає непотрібним.

Тому журналісти припустили, що удар по матеріально-технічному забезпеченню противника в Донецьку міг бути нанесений або з використанням боєприпасів M142 HIMARS, або керованих авіабомб JDAM-ER.

Аналітики також відзначають стратегічне значення удару по залізничному сполученню в тимчасово окупованому Донецьку. Ці залізничні лінії служать життєво важливою сполучною ланкою між Донбасом і Кримом, пролягаючи через Донецьк – Волноваха з гілкою до Маріуполя та продовжуючи шлях до Комиш-Зорі, Пологів і Мелітополя.

Наостанок аналітики підкреслили, що дедалі частіші удари по "точці входу" залізничного тилового забезпечення російської армії можна розцінювати як асиметричну стратегію, спрямовану на порушення транспортних комунікацій окупаційних військ.

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