Віктор Дудукалов, заступник голови Бердянської районної ради, розповів 24 Каналу, що після цього ударів ATACMS, ворог став обачнішим та сховав вцілілі літаки та гелікоптери.

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Зачистили територію

Техніку, яка не постраждала внаслідок удару, росіяни вивезли на Схід чи до Маріуполя, а також на територію тимчасово окупованого Криму. А пошкоджені машини забрали невідомо куди.

Я трошки помилився, прогнозувавши, що вони продовжать використовувати аеродром в Бердянську. Але росіяни бояться ATACMS, і на сьогодні аеродром не використовують для паркування своїх гелікоптерів,

– підкреслив заступник голови Бердянської районної ради.

Окупанти зачистили цю територію, і станом на сьогодні, там нічого не відбувається. Аеродром залишається військовим об'єктом та відповідно охороняється. Але техніку там не розміщують.

Зверніть увагу! Внаслідок удару ATACMS по аеродрому в Бердянську було ймовірно ліквідовано 7 російських гелікоптерів Ка-52 "Алігатор" та 2 вертольоти Мі-8. Також виявились пошкодженими 15 гелікоптерів – 8 Ка-52 та 7 Мі-8

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Це буде дуже для нас комфортно, тому що російська авіація, яка свого часу трошки заважала нашому контрнаступу, перемістилась на відстань понад 90 кілометрів від фронту. І якщо ударна сила російської авіації не відновиться на аеродромі в Бердянську, це означає, що росіяни серйозно замислюються про перелаштування своєї логістики,

– припустив Віктор Дудукалов.

Ймовірно, наголосив він, що рано чи пізно окупанти взагалі замисляться над тим, що їхня "логістика" – це просто забратися з території нашої держави та завершити цю війну.

Основні характеристики ATACMS / Інфографіка 24 Каналу

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