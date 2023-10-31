Виктор Дудукалов, заместитель председателя Бердянского районного совета, рассказал 24 Каналу, что после этого ударов ATACMS, враг стал более осмотрительным и спрятал уцелевшие самолеты и вертолеты.

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Зачистили территорию

Технику, не пострадавшую в результате удара, россияне вывезли на Восток или в Мариуполь, а также на территорию временно оккупированного Крыма. А поврежденные машины забрали неизвестно куда.

Я немного ошибся, прогнозировав, что они продолжат использовать аэродром в Бердянске. Но россияне боятся ATACMS, и на сегодняшний день аэродром не используют для парковки своих вертолетов,

– подчеркнул заместитель председателя Бердянского районного совета.

Оккупанты зачистили эту территорию, и по состоянию на сегодняшний день, там ничего не происходит. Аэродром остается военным объектом и, соответственно, охраняется. Но технику там не размещают.

Обратите внимание! В результате удара ATACMS по аэродрому в Бердянске было вероятно ликвидировано 7 российских вертолетов Ка-52 "Аллигатор" и 2 вертолета Ми-8. Также оказались повреждены 15 вертолетов – 8 Ка-52 и 7 Ми-8

Как приходят в себя россияне после ударов ATACMS по аэродрому в Бердянске: смотрите видео

Это будет очень для нас комфортно, потому что российская авиация, которая в свое время немного мешала нашему контрнаступлению, переместилась на расстояние более 90 километров от фронта. И если ударная сила российской авиации не восстановится на аэродроме в Бердянске, это значит, что россияне серьезно задумываются о переустройстве своей логистики,

– предположил Виктор Дудукалов.

Вероятно, подчеркнул он, рано или поздно оккупанты вообще задумаются над тем, что их "логистика" – это просто убраться с территории нашего государства и завершить эту войну.

Основные характеристики ATACMS / Инфографика 24 Канала

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