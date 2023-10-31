Виктор Дудукалов, заместитель председателя Бердянского районного совета, рассказал 24 Каналу, что после этого ударов ATACMS, враг стал более осмотрительным и спрятал уцелевшие самолеты и вертолеты.
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Зачистили территорию
Технику, не пострадавшую в результате удара, россияне вывезли на Восток или в Мариуполь, а также на территорию временно оккупированного Крыма. А поврежденные машины забрали неизвестно куда.
Я немного ошибся, прогнозировав, что они продолжат использовать аэродром в Бердянске. Но россияне боятся ATACMS, и на сегодняшний день аэродром не используют для парковки своих вертолетов,
– подчеркнул заместитель председателя Бердянского районного совета.
Оккупанты зачистили эту территорию, и по состоянию на сегодняшний день, там ничего не происходит. Аэродром остается военным объектом и, соответственно, охраняется. Но технику там не размещают.
Как приходят в себя россияне после ударов ATACMS по аэродрому в Бердянске: смотрите видео
Это будет очень для нас комфортно, потому что российская авиация, которая в свое время немного мешала нашему контрнаступлению, переместилась на расстояние более 90 километров от фронта. И если ударная сила российской авиации не восстановится на аэродроме в Бердянске, это значит, что россияне серьезно задумываются о переустройстве своей логистики,
– предположил Виктор Дудукалов.
Вероятно, подчеркнул он, рано или поздно оккупанты вообще задумаются над тем, что их "логистика" – это просто убраться с территории нашего государства и завершить эту войну.
Основные характеристики ATACMS / Инфографика 24 Канала
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- В Бердянске 17 октября прозвучала серия сильных взрывов вблизи аэропорта. Как выяснилось, американские ракеты ATACMS попали по российской авиации.
- В британской разведке отметили, что Бердянск есть для россиян передовой оперативной базой на Юге, что обеспечивало фронт. А из-за потерь в результате удара по авиации, противник наверняка потеряет материально-технические способности и наступательный потенциал на этом участке фронта.
- Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что использование первых полученных от США ракет ATACMS, "превысило все ожидания". Он отметил, что после поражения этими ракетами вражеских аэродромов, стало меньше атак с российских вертолетов по украинским силам.