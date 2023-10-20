Про це 24 Каналу сказав заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. До речі, під час цієї операції Україна вперше використала американські ATACMS.

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Російській брехні ніхто не повірив

Внаслідок "бавовни" у Бердянську було знищено або уражено чимало техніки, зокрема гелікоптери, частину з яких росіяни намагаються відремонтувати.

Вже потягнули їх на ремонт. Навіть тут не обійшло без пригод, бо під час транспортування один з пошкоджених гелікоптерів застряг під мостом,

– розповів Дудукалов.

Наразі відомо, що понад 10 одиниць техніки було виведено з ладу. Частина гвинтокрилів була пошкоджена внаслідок прильотів, а інша – внаслідок детонації авіаційних боєприпасів, що були розташовані поруч.

Якщо там дійсно знищено 5 Ка-52, то це, на мій погляд, дуже серйозно, адже це стане полегшенням для українського контрнаступу. Саме ці гвинтокрили допомагали окупантам на фронті стримувати наступ ЗСУ,

– зауважив заступник голови Бердянської районної ради.

Також вже з'явилася інформація, що далекобійна ракета ліквідувала набагато більше ніж 20 окупантів. Зараз ті, хто вижили сперечаються між собою щодо того вєлікая Росія чи ні.

"Мальчікі в трусіках дійсно показали, куди влучили ракети ATACMS. Близько 6 хвилин вони знімали як палає аеродром. Однак вранці окупанти сказали буцімто все добре. Вони розраховували, що довкола одні росіяни й всі повірять в брехню, але їм не вдалося приховати інформацію про цю пекельну "бавовну", – додав Дудакалов.

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Знайдуть крайнього

Одразу після “бавовни” у пропагандистських ресурсах почали розганяти зраду і шукати винних. Однак російська система не передбачає адекватної відповідальності й покарання винних.

"Знайдуть якось прапорщика, який повинен був дивитися в небо і вгледіти ATACMS. Хтось цапом відбувайлом обов'язково буде", – зазначив заступник голови Бердянської районної ради.

"Бавовна" на аеродромі в Бердянську